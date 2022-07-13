Datça yangını söndü mü? Datça yangını devam ediyor mu?

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Peki, Datça yangını söndü mü? Son dakika! Datça yangını devam ediyor mu?

DATÇA YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Yaz aylarının kabusu haline gelen orman yangınları yeniden baş göstermeye başladı. Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında başladı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan takviye olarak bölgeye gönderilen arazözlerden biri virajda devrildi. Arazözün sürücüsü ve içindeki bir orman işçisi kazayı yara almadan atlattı.