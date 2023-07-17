SONDAKİKA Datça'da yangın mı çıktı? 17 Temmuz Muğla-Datça Palamutbükü yangını nerede, söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Yangında son durum nedir?
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Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Datça'da yangın mı çıktı? 17 Temmuz Muğla-Datça yangını söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Yangında son durum nedir? Muğla-Datça yangını söndürüldü mü? Yangında son durum nedir? Palamutbükü'nde yangın mı çıktı?
Datça'da yangın mı çıktı? Palamutbükü'nde yangın mı çıktı? 17 Temmuz Muğla- Datça yangını nerede sorularının yanıtı merak ediliyor. Yaz aylarının kabusu haline gelen orman yangınları yeniden baş göstermeye başladı. Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
MUĞLA DATÇA'DA YANGIN MI ÇIKTI 2022?
Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkisinde bir restoranda çıkan yangın önce makilik alana daha sonra ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalede bulunuyor.