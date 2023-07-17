SONDAKİKA Datça'da yangın mı çıktı? 17 Temmuz Muğla-Datça Palamutbükü yangını nerede, söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Yangında son durum nedir?

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Datça'da yangın mı çıktı? 17 Temmuz Muğla-Datça yangını söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Yangında son durum nedir? Muğla-Datça yangını söndürüldü mü? Yangında son durum nedir? Palamutbükü'nde yangın mı çıktı?