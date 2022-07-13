Yaz aylarının kabusu haline gelen orman yangınları yeniden baş göstermeye başladı. Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında başladı. Peki, Datça'da yangın mı çıktı? 13 Temmuz Muğla-Datça yangını söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Yangında son durum nedir? Yangın söndürüldü mü?

MUĞLA DATÇA'DA YANGIN MI ÇIKTI 2022?

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Küçük bir alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi. Döşeme mevkiinde 1 ev yandı. Ekipler, yangının diğer yaşam alanlarına da sıçraması ihtimaline karşı bölgeyi tahliye ediyor.

DATÇA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

DATÇA YANGININDA HASAR OLUŞTU MU?

Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkinde bir ev yandı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Datça Orman İşletme Şefliği görev alanındaki Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı ifade edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev almaktadır. Ayrıca, tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı, 15 kişi ve 5 hayvan jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı." bilgisi verildi.

MARMARİS- DATÇA KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler devam ederken, yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak sadece görevli araçların geçişine izin veriyor.

BÖLGEYE GİDEN ARAZÖZ VİRAJDA DEVRİLDİ

Yangın bölgesinde talihsiz bir kaza da yaşandı. Takviye olarak bölgeye gönderilen arazözlerden biri virajda devrildi. Arazözün sürücüsü ve içindeki bir orman işçisi kazayı yara almadan atlattı.

"İLK MÜDAHALEYİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Diğer yandan Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor" ifadelerine yer verildi.