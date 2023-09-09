Datça Belediyesi hangi partiden? Datça Belediye Başkanı kim, hangi partiden?
Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Datça Belediyesi hangi partiden? Datça Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? soruları aratılıyor. Peki, Datça Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Datça Belediyesi hangi parti? İşte detaylar...
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DATÇA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?
Datça Belediye Başkanlığı görevini Abdullah Gürsel Uçar yapmaktadır.
ABDULLAH GÜRSEL UÇAR KİMDİR?
Abdullah Gürsel Uçar Kimdir ?Datça'nın mevcut Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden CHP Muğla Datça Belediye Başkan adayı oldu.