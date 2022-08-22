Rusya Devlet Başkanı Putin'in akıl hocası olarak bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina neden öldü, öldürüldü mü merak ediliyor. Darya Dugina kimdir, kaç yaşındaydı ve nasıl öldüğü gündeme geliyor. Peki, Darya Dugina kimdir? Darya Dugina nasıl öldü, kaç yaşındaydı?

Rusya'nın önemli siyaset uzmanlarından olan Aleksandr Dugina'nın kızı Darya Dugina nasıl ve neden öldü gündeme geliyor. Darya Dugina kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Darya Dugina neden öldü, nasıl öldü ve kimdir araştırılıyor. Darya Dugina kimdir? Darya Dugina nasıl öldü, kaç yaşındaydı? Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina neden öldü? Detaylar haberimizdedir…

DARYA DUGİNA KİMDİR?

Aleksandr Dugin'in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu. Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu. Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz ayın başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

DARYA DUGİNA

DARYA DUGİNA NASIL ÖLDÜ?

Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürüldü.

Saldırı sonrası tüm dikkatler Kiev'e çevrilirken Ukrayna tarafı suikastla bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürerken Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu örgütünden açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı bir harekete başladıklarını duyuran örgüt sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Rusya lideri Putin ve oligarklarının tahtan indirileceğini" savunurken, Darya Dugina ve Aleksandr Dugina'nın Ukrayna'da katliam çağrılarında bulunduğuna dair bazı programlarda ifade ettikleri sözleri hatırlatıldı. Açıklamada, Rusya lideri Putin ve çevresinin kendileri açısından meşru olmadığı ifade edilerek, "Bizler, Rus aktivistler, askerler ve politikacılar, şimdi Ulusal Cumhuriyet Ordusu'nun partizanları ve savaşçıları, savaş çığırtkanlarını, soyguncuları ve Rusya halklarının zalimlerini yasadışı ilan ediyoruz.

"PUTİN BİZİM TARAFIMIZDAN TAHTTAN İNDİRİLECEK VE YOK EDİLECEK"

Başkan Putin'i, Anayasayı değiştiren, Slav halkları arasında kardeş kavgasına yol açan ve Rus askerlerini gerçek ve anlamsız ölüme gönderen otorite gaspçısı ve askeri suçlu ilan ediyoruz. Bazıları için yoksulluk ve tabutlar, diğerleri için saraylar onun politikasının özüdür. Haklarından mahrum bırakılmış insanların tiranlara karşı isyan etme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Putin bizim tarafımızdan tahttan indirilecek ve yok edilecek. Amacımız Rusya'nın ve komşularının yıkımını durdurmak, halkımızın zenginliklerini emen ve bugün ülke içinde ve dışında suç işleyen Kremlin işadamları grubunun faaliyetlerini durdurmaktır. Rusya hükümeti yetkililerini ve bölgesel yönetimleri gaspçının suç ortakları ilan ediyoruz. İstifa etmeyenler tarafımızdan yok edilecektir. Yolsuzluktan ve resmi makamlarla iletişimden para kazanan işadamlarını yerli toprakların hainleri ve gaspçıların suç ortakları ilan ediyoruz. Tövbe etmeyen ve bu hükümete ve savaşına açıkça karşı çıkmayanların mallarının ve kendilerinin tarafımızdan yok edileceğini ilan ediyoruz. Güvenlik güçleri mensuplarını gaspçılarla işbirliği yapan kişiler olarak ilan ediyoruz. Silahlarını bırakmayanlar ve omuzlarındaki kayışları çıkarmayanlar yok edilecektir" denildi.

UKRAYNA "İLGİMİZ YOK" DEDİ AMA RUSYA ISRARINI SÜRDÜRÜYOR

Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu örgütünün Dugina suikastını üstlenmesine rağmen bugün Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'den yapılan açıklama ise gündeme bomba gibi düştü. Dün Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak'ın "Ukrayna'nın bununla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamak istiyorum. Muhtemelen ülkede askere alma uygulamasını yaygınlaştırmak istiyorlar. Onlar şunu anlamıyorlar; Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz" sözlerine rağmen bombalı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB yaptığı açıklamada, "Dugina cinayeti planlanmıştı ve Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

DARYA DUGİNA NEDEN ÖLDÜ?

Öte yandan Rusya, Darya Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiğini açıkladı.

ALEKSANDR DUGİN KİMDİR?

Rus siyaset uzmanı, sosyolog ve filozof Aleksandr Dugin ise Uluslararası Avrasya Hareketi'ne başkanlık ediyor. Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin, 2014 yılında Foreign Policy dergisi tarafından "Modern Dünyanın 100 Küresel Düşünürü" listesine dahil edilmişti. Ayrıca, Dugin, 2010 itibarıyla ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde yer alıyor.

ALEKSANDR DUGİN