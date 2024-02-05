Darüşşafaka Cemiyeti, depremden etkilenen çocuklara eğitim ve burs imkanı sağlıyor

Darüşşafaka Cemiyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla "Bu toprakların 'iyileştiren okulu' Darüşşafaka'nın kapıları, o günden sonra deprem bölgesinden 100 çocuğumuz için umut oldu, gelecek oldu. Şimdi onlar eğitimlerine okulumuzda devam ederken yaşamlarını bölgede sürdüren 100 çocuğumuza da burs ve uzaktan eğitim veriyor; bu yıl da yine depremden etkilenen çocuklarımız için aynı olanakları tanıyacağımızı taahhüt ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Darüşşafaka Cemiyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla bugün yazılı bir açıklama yaptı. "Eğitimle İyileşiyoruz" başlıklı açıklamada şunlar kaydedildi.

"Tarihimizin en yıkıcı depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Toprağımız sarsıldı, yuvalarımız yıkıldı, canlarımızı kaybettik… Ama ayağa kalktık, birbirimize kenetlendik. Zorlukları el ele vererek aştık ve aşmaya devam ediyoruz. Ülkemizin zor günlerinde yaraları sarmayı misyon edinen Darüşşafaka Cemiyeti olarak, çocuklarımızın geleceğinin enkaz altında kalmasına izin vermedik. Güzel ülkemizde yaşadığımız felaketin ardından, 'Eğitimde fırsat eşitliği' misyonumuzla 70 ilimiz için 120, afetten etkilenen 11 ilimiz içinse ek 100 kontenjan oluşturduk. Bu toprakların 'iyileştiren okulu' Darüşşafaka'nın kapıları, o günden sonra deprem bölgesinden 100 çocuğumuz için umut oldu, gelecek oldu. Şimdi onlar eğitimlerine okulumuzda devam ederken yaşamlarını bölgede sürdüren 100 çocuğumuza da burs ve uzaktan eğitim veriyor; bu yıl da yine depremden etkilenen çocuklarımız için aynı olanakları tanıyacağımızı taahhüt ediyoruz.

Sadece öğrencilerimizin değil, ailelerinin de yanında olduk. Onlara psikolojik ve maddi destek sağladık, deprem bölgesindeki öğrencilerimizin kardeşlerine de kapılarımızı açtık. Ayrıca, depremden etkilenen mezunlarımıza burs veriyoruz. Bir yıl önce yaşadığımız felaketten bugüne ve geleceğe dair her planımızda, Darüşşafaka'nın yüreği yaraları iyileştirebilmek için atıyor. Sizlerin desteğiyle güçlenerek, büyüyerek, çocuklarımızı iyileştirme yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Güzel yarınlarımız için Darüşşafaka hep burada, hep sizinle."