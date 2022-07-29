(Darülacezenin kurucusu kimdir?) Kim Milyoner Olmak İster 29 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Kimsesiz çocukları, engelli erkek ve kadınları hem dilenmekten kurtarmak hem de onların eğitim ve bakımlarını sağlamak üzere kurulan Darülacezenin kurucusu kimdir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 29 TEMMUZ CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU

Kimsesiz çocukları, engelli erkek ve kadınları hem dilenmekten kurtarmak hem de onların eğitim ve bakımlarını sağlamak üzere kurulan Darülacezenin kurucusu kimdir?

A-) II. Mahmud

B-) Abdülmecid

C-) Abdülaziz

D-) II. Abdülhamid