Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi İngiltere'de ödül kazandı

Burak KESKİNCİ / ARNAVUTKÖY'de inşaatına devam edilen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards)'nde, "En İyi Kamu Hizmeti Mimarisi" kategorisinde ödül kazandı.

Projeyle ilgili konuşan, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 12 aylık süre dolmadı, daha 2 ayımız var. Çünkü açılış tarihi verildiğinde zaten şantiye yeni oluşuyor, bir ayını öne çıkın. Mayıs'ı, Haziran'ı saymayın. İnşallah, Cumhurbaşkanımızın söylediği 12 ay süre içerisinde burası bitecek ve verdiği bir tarihte de burayı hep beraber on binlerle birlikte burayı inşallah açacağız" ifadelerini kullandı.

"DARÜLACEZE HER TÜRLÜ YAŞ GRUBUNA KUCAK AÇAN BİR KURUM"

"DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDE BU ÇAPTA BİR PROJE YOK"

"ONBİNLERLE BURAYI AÇACAĞIZ"

Çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Cebeci, "Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 12 aylık süre dolmadı, daha 2 ayımız var. Çünkü açılış tarihi verildiğinde zaten şantiye yeni oluşuyor, bir ayını öne çıkın. Mayıs'ı, Haziran'ı saymayın. İnşallah, Cumhurbaşkanımızın söylediği 12 ay süre içerisinde burası bitecek ve verdiği bir tarihte de burayı hep beraber on binlerle birlikte burayı inşallah açacağız" ifadelerini kullandı. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinde; sağlıklı veya yatağa bağımlı kişiler ile koruma altındaki çocuklar için oluşturulan özel yaşam alanları, sanatçı ve sporcu merkezinin de yer alacağı 23 blok, 1068 yatak kapasiteli tesis, 150 bin metrekarelik alanda kurulacak, meydanda ise köy kahvesi, restoran, 500 kişilik cami ile aynı bahçe içerisinde kilise ve havra da yer alacak. Projenin ödül aldığı, International Property Awards, kapsamında en önemli bölgesel kategori olarak kabul edilen European Property Awards (EPA) ödülleri 26 yıldır düzenleniyor. Avrupa'da ticaret ve konut alanında yapılan projelere verilen EPA ödülleri, çeşitli kategorilerde en iyi seçilen projelere Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'ne katılma şansı da sunuyor. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinde; sağlıklı veya yatağa bağımlı kişiler ile koruma altındaki çocuklar için oluşturulan özel yaşam alanları, sanatçı ve sporcu merkezinin de yer alacağı 23 blok, 1068 yatak kapasiteli tesis, 150 bin metrekarelik alanda kurulacak, meydanda ise köy kahvesi, restoran, 500 kişilik cami ile aynı bahçe içerisinde kilise ve havra da yer alacak.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023