Darülaceze nerede, haritadaki yeri neresi? Darülaceze'yi kim, hangi padişah kurmuştur? İstanbul Darülaceze nerede? Darülaceze hangi bakanlığa bağlı?

Masterchef dış oyunu bugün Darülaceze'de çekilecek. Vatandaşlar Darülaceze'yi kim, hangi padişah kurmuştur? Darülaceze nerede, haritadaki yeri neresi? İstanbul Darülaceze nerede? merak ediyor. İşte detaylar...

Darülaceze nedir? Darülaceze nerede kuruldu? Darülaceze'ye nasıl gidilir? Darülaceze hangi durakta? sorularının yanıtları sizlerle... Darülaceze, 1895 yılında padişah II. Abdülhamid'in fermanı üzerine Okmeydanı'nda 27.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş bir hayır kurumudur. Darülaceze nerede, haritadaki yeri neresi? İstanbul Darülaceze nerede? Darülaceze'yi kim, hangi padişah kurmuştur?

DARÜLACEZE NEDİR, NEREDE BULUNUR?

Darülaceze, 1895 yılında padişah II. Abdülhamid'in fermanı üzerine Okmeydanı'nda 27.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş bir hayır kurumudur.

Bir idare binası, sekiz aceze dairesi, çocuk yuvası, revir ve hastane, cami, kilise, sinagog, iş ocakları, aş ocağı, fırın, hamam, çamaşırhane, gasilhane, berberhane, hemşire ve bakıcılar için personel lojmanları, rehabilitasyon merkezi, hayvan kesimhanesi, demirbaş eşya deposu, kuru gıda ambarı, yaş sebze ve meyve muhafaza deposu, buzhane gibi üniteleri içine alan 20 binadan oluşmaktadır.

Burada yüzyıldan beri din, mezhep, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç kimsesiz, yaşlı ve sakat insanlarla, sokağa terk edilmiş 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak, her türlü ihtiyaçları karşılanarak barındırılmaktadır.

Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan kurum, mülhak bütçe ile yönetilmektedir. Darülaceze'nin gelirleri, hayırseverlerin bağışları, zekat, adak, kurban bağışı, gayrimenkul hibeleri ve bunlardan alınan kiralar ile belediyece tahsil edilen %10 eğlence resminin %10'undan oluşmaktadır.

Kuruluş : 1895 (126 yıl önce)

1895 (126 yıl önce) Kurucu : II. Abdülhamid

II. Abdülhamid Kuruluş yeri : İstanbul

İstanbul Amaç : İnsani

İnsani Konum : Okmeydanı, İstanbul, Türkiye

Okmeydanı, İstanbul, Türkiye Ana kurum : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Resmî site : darulaceze.gov.tr

Darülaceze haritadaki yeri:

DARÜLACEZE'Yİ KİM KURMUŞTUR?

1895 yılında Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulan, kurulduğu günden bu yana 29.000'i çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiye Şefkat Yuvası olan Darülaceze; din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sokağa terk edilmiş kimsesiz yavrulara hizmet vermektedir.

DARÜLACEZE HANGİ BAKANLIĞA BAĞLIDIR?

Şu an Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Darülaceze'de barınan sakinlerin tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmakta, hizmet 24 saat aralıksız devam etmektedir. Sakinlerin muayene ve tedavi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleriyle acil veya kronik rahatsızlıklar tedavi edilmeye çalışılmakta, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastanelerle bağlantı kurularak her türlü tıbbi tedavileri yapılmaktadır.

Rehabilitasyon merkezi ile de psikologlar ve gönüllüler eşliğinde atölye çalışmaları yapan sakinlerimizin sosyal yaşantıya adaptasyonları ve motivasyonları sağlanmaktadır.