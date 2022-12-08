TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde dartılı mantarlı yapıldı. İzleyiciler, dartılı mantarlı tarifini araştırmaya başladı. Peki, Dartılı mantarlı kulak nedir, nasıl yapılır? MasterChef dartılı mantarlı kulak tarifi ve yapılışı! Dartılı mantarlı kulak nasıl pişirilir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dış oyun için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde yöresel yemekler yapıldı. Peki, Dartılı mantarlı kulak nedir, nasıl yapılır? MasterChef dartılı mantarlı kulak tarifi ve yapılışı! Dartılı mantarlı kulak nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

DARTILI MANTARLI KULAK TARİFİ

300 gram una 2 adet yumurta 250 gram mancar 200 gram ekşimik peyniri 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı tereyağı 100 gram dartı (kavrulmuş süt kaymağı) Tuz, karabiber ve su