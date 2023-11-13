Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü birçok alanda personel alımı yapacağını duyurdu. Vatandaşların heyecanla beklediği haberin gelmesinin ardından ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Hazine ve Maliye Bakanlığı işe alım başvuruları ne zaman, nereden yapılacak? soruları gündeme geldi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Hazine ve Maliye Bakanlığı işe alım başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 50 kamu işçisi istihdam edecek. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Merak edilenler arasında ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Hazine ve Maliye Bakanlığı işe alım başvuruları ne zaman, nereden yapılacak? soruları yer aldı. İşte detaylar...

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2 hemşire, 6 matbaacı, 7 baskıcı, 2 hadde işçisi, 1 dökümcü, 1 metal pres makinesi operatörü, 3 makine bakım onarım teknisyeni, 16 temizlik görevlisi, 2 aşçı, 10 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 50 kişiyi işe alacak. İŞKUR üzerinden yapılacak alım için son başvuru tarihi 17 Kasım.

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NE ZAMAN YAPILACAK?

İşe alınacak işçiler, Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından genel müdürlükçe gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecek. Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 17 Kasım'a kadar yapılacak. Bunun dışında şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İŞE ALIM HANGİ KADROLARDA OLACAK?

Buna göre, müdürlüğün İstanbul'da bulunan iş yerlerinde istihdam edilmek amacıyla 2 ay deneme süreli, 2 hemşire, 6 matbaacı, 7 baskıcı (plastik), 2 hadde işçisi, 1 dökümcü (metal), 1 metal pres makinesi operatörü, 3 makine bakım onarım teknisyeni, 16 temizlik görevlisi, 2 aşçı, 10 güvenlik görevlisi olmak üzere 50 kamu işçisi alınacak.

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