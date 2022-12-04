Fox Tv'nin sevilen dizisi Darmaduman yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Darmaduman dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Darmaduman yeni bölüm fragmanı İZLE! Darmaduman gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? Darmaduman 7.bölüm fragmanı İZLE!

Darmaduman 7.bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Aslıhan Malbora, Mert Yazıcıoğlu ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Darmaduman Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Darmaduman'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin gelecek hafta fragmanını araştırmakta. Darmaduman dizisinin 7.bölüm fragmanı aratılan konular arasında yer alıyor. Darmaduman gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? Darmaduman 7.bölüm fragmanı İZLE!

DARMADUMAN KONUSU NEDİR?

90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor.

DARMADUMAN OYUNCU KADROSU!

Darmaduman oyuncu kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Malbora, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili yer almaktadır.

DARMADUMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Darmaduman yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacaktır.