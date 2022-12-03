Fox Tv'nin sevilen dizisi Darmaduman yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Darmaduman dizisinin karakterlerinden Yağız merak konusu oldu. Darmaduman dizisinin karakterlerinden Yağız izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Darmaduman Yağız kimdir? Darmaduman Yağız gerçekte kim, adı ne? Darmaduman Yağız karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Darmaduman Yağız kimdir? Başrolünde Aslıhan Malbora, Mert Yazıcıoğlu ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Darmaduman Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Darmaduman'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizide yer alan karakterlerden Yağız'ı araştırmakta. Darmaduman dizisinin karakterlerinden Yağız aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Darmaduman Yağız kimdir? Darmaduman Yağız gerçekte kim, adı ne? Darmaduman Yağız karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

DARMADUMAN KONUSU NEDİR?

90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor.

DARMADUMAN YAĞIZ KİMDİR?

Yağız, iktidar ve para sahibi olmakla her şeyi kolaylıkla elde edebileceğini düşünür, bunun için de babasının gücünü kullanmaktan hiç çekinmez. Kadınlara karşı saygısız, onun gücünü tanımayanlara karşı öfkeli ve cezalandırıcıdır. İçten içe iyi niyetli, saygılı, manevi değerleri kuvvetli, sevdiklerine karşı koruyucu biridir fakat bu yanını göstermek için çok geç kaldığına inanır. Ece sayesinde gerçekten sevilmeyi öğrenecek, yalnızca babasıyla değil, onun dünyası ve değerleriyle de büyük bir savaşa girecek kadar büyük bir değişim geçirecektir.