Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Darmaduman nerede çekiliyor merak edildi. Dizi hakkında, Darmaduman nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Darmaduman dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapılıyor. İşte detaylar...

Darmaduman, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'ın yaptığı, Damla Serim'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Aslıhan Malbora, Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili'nin paylaştığı, yakında yayımlanmaya başlayacak olan romantik, dram ve bilimkurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Darmaduman nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Darmaduman dizi çekimleri nerede yapıldı?

DARMADUMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Darmaduman dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi İstanbul'un çeşitli ilçe ve semtlerinde çekiliyor.

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin dikkat çeken ilk tanıtımı yayınlandı. Yıllar süren küslüğün ardından, İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin, değişen yeni hayatı ve çevresinden kesitler gördüğümüz tanıtım, diziye dair heyecanı artırırken oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

DARMADUMAN KONUSU NEDİR?

90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor. Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı Darmaduman, çok yakında FOX'ta!

DARMADUMAN OYUNCU KADROSU

Aslıhan Malbora : Ece

Mert Yazıcıoğlu : Kerem

Hafsanur Sancaktutan : Derin

Aytaç Şaşmaz : Evren

Nur Fettahoğlu : Beliz

Necip Memili : Harun

Aslı Orcan

Meral Çetinkaya