Darmaduman nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Darmaduman dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Darmaduman nerede çekiliyor merak edildi. Dizi hakkında, Darmaduman nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Darmaduman dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapılıyor. İşte detaylar...
Darmaduman, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'ın yaptığı, Damla Serim'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Aslıhan Malbora, Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili'nin paylaştığı, yakında yayımlanmaya başlayacak olan romantik, dram ve bilimkurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Darmaduman nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Darmaduman dizi çekimleri nerede yapıldı?
Darmaduman dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi İstanbul'un çeşitli ilçe ve semtlerinde çekiliyor.
Çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin dikkat çeken ilk tanıtımı yayınlandı. Yıllar süren küslüğün ardından, İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin, değişen yeni hayatı ve çevresinden kesitler gördüğümüz tanıtım, diziye dair heyecanı artırırken oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.
90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor. Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı Darmaduman, çok yakında FOX'ta!
Aslıhan Malbora : Ece
Mert Yazıcıoğlu : Kerem
Hafsanur Sancaktutan : Derin
Aytaç Şaşmaz : Evren
Nur Fettahoğlu : Beliz
Necip Memili : Harun
Aslı Orcan
Meral Çetinkaya