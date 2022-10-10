Fox TV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Darmaduman çok yakında başlayacak. Dizi başlamadan önce dizi hakkında bazı konular merak ediliyor. Peki, Darmaduman dizisinin konusu nedir? Darmaduman dizisinin oyuncuları kimlerdir? Darmaduman dizisi uyarlama mı? Darmaduman hangi eski yabancı diziden uyarlama olacak? İşte ayrıntılar...

Darmaduman, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'ın yaptığı, Damla Serim'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Aslıhan Malbora, Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili'nin paylaştığı, yakında yayımlanmaya başlayacak olan romantik, dram ve bilimkurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Darmaduman konusu nedir, oyuncuları kimler? Darmaduman uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Darmaduman başrolde kimler var?

DARMADUMAN KONUSU NEDİR?

90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor. Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı Darmaduman, çok yakında FOX'ta!

DARMADUMAN OYUNCU KADROSU

Aslıhan Malbora : Ece

Mert Yazıcıoğlu : Kerem

Hafsanur Sancaktutan : Derin

Aytaç Şaşmaz : Evren

Nur Fettahoğlu : Beliz

Necip Memili : Harun

Aslı Orcan

Meral Çetinkaya

DARMADUMAN UYARLAMA MI?

Yayınlandığı dönemde yediden yetmişe herkesi etkisi altına alan 'Beverly Hills, 90210'un lokal uyarlaması "Darmaduman", FOX'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı ve Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Darmaduman" dizisinin kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili, Nur Fettahoğlu, Ali Önsöz, Meral Çetinkaya ve Metin Coşkun gibi birçok önemli isim yer alıyor.

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin dikkat çeken ilk tanıtımı yayınlandı. Yıllar süren küslüğün ardından, İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin, değişen yeni hayatı ve çevresinden kesitler gördüğümüz tanıtım, diziye dair heyecanı artırırken oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı "Darmaduman", çok yakında FOX'ta seyirciyle buluşacak.