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Darmaduman İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta!

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Darmaduman İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta!

Darmaduman İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta!

Bir grup liseli gencin hikayesinin anlatılacağı, Amerika'da 90'lı yıllarda 10 sezon yayınlanarak efsane olan Beverly Hills, 90210 dizisinden uyarlanan Darmaduman yakında FOX'ta!

OYUNCULAR: Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Malbora, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili.

KÜNYE:

YAPIMCI: AY YAPIM

YÖNETMEN: Deniz Yorulmazer

FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

Darmaduman Resmi YouTube Hesabı: https://www.youtube.com/channel/UCyo7EA5Mcq7hFH5gKqAhU5g

Darmaduman Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/darmadumandizi/

Darmaduman Twitter Hesabı: https://twitter.com/darmadumandizi

Kaynak: DailyMotion.com / TV

Amerika Birleşik Devletleri Aslıhan Malbora Mert Yazıcıoğlu Necip Memili TV Haberler

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