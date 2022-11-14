Darmaduman günü mü değişti? Darmaduman hangi gün? Darmaduman yeni bölüm ne zaman?

Darmaduman yeni bölüm hangi gün merak ediliyor. Ekranların sevilen dizisi Darmaduman her hafta FOX TV'de yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Darmaduman hangi gün? Darmaduman yeni bölüm ne zaman? Darmaduman günü mü değişti? Merak ediliyor.

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Darmaduman hangi gün? Ekranların sevilen dizisi Darmaduman her hafta FOX TV'de yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Darmaduman hangi gün? Darmaduman yeni bölüm ne zaman? Darmaduman günü mü değişti? Merak ediliyor. İşte Darmaduman yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Yanıtı haberimizde...

DARMADUMAN HANGİ GÜN?

Darmaduman dizisi FOX TV'de Perşembe günü akşamları yayınlanıyordu. Artık Darmaduman dizisi yeni bölümleriyle her hafta Cumartesi günü saat 20.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

Darmaduman dizisinin yeni günü, 4. bölüm fragmanı ile birlikte duyuruldu:

#Darmaduman 4.Bölüm Fragmanı!

"İyi baba mı daha büyük dert, kötü baba mı?"

Darmaduman Yeni gününde yeni bölümüyle Cumartesi akşamı 20:00'de