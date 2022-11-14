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Darmaduman günü mü değişti? Darmaduman hangi gün? Darmaduman yeni bölüm ne zaman?

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Darmaduman günü mü değişti? Darmaduman hangi gün? Darmaduman yeni bölüm ne zaman?

Darmaduman yeni bölüm hangi gün merak ediliyor. Ekranların sevilen dizisi Darmaduman her hafta FOX TV'de yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Darmaduman hangi gün? Darmaduman yeni bölüm ne zaman? Darmaduman günü mü değişti? Merak ediliyor.

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Darmaduman hangi gün? Ekranların sevilen dizisi Darmaduman her hafta FOX TV'de yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Darmaduman hangi gün? Darmaduman yeni bölüm ne zaman? Darmaduman günü mü değişti? Merak ediliyor. İşte Darmaduman yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Yanıtı haberimizde...

DARMADUMAN HANGİ GÜN?

Darmaduman dizisi FOX TV'de Perşembe günü akşamları yayınlanıyordu. Artık Darmaduman dizisi yeni bölümleriyle her hafta Cumartesi günü saat 20.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

Darmaduman dizisinin yeni günü, 4. bölüm fragmanı ile birlikte duyuruldu:

#Darmaduman 4.Bölüm Fragmanı!

"İyi baba mı daha büyük dert, kötü baba mı?"

Darmaduman Yeni gününde yeni bölümüyle Cumartesi akşamı 20:00'de

DARMADUMAN KONUSU NEDİR?

90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor. Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı Darmaduman, çok yakında FOX'ta!

DARMADUMAN OYUNCU KADROSU

Mert Yazıcıoğlu : Kerem Servet

Hafsanur Sancaktutan : Derin

Aslıhan Malbora : Ece Servet

Aytaç Şaşmaz : Evren

Nur Fettahoğlu : Beliz Servet

Necip Memili : Harun Servet

Aslı Orcan : Derin'in Annesi

Meral Çetinkaya : Ayla Servet

Metin Coşkun : Asaf Servet

Ali Önsöz : Yağız

Beste Can Sağlam : Simla

Umut Kaya : Görkem

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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