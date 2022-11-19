Fox Tv'nin sevilen dizisi Darmaduman yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Darmaduman dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Darmaduman dizisinin hangi gün yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Darmaduman günü mü değişti? Darmaduman hangi kanalda, saat kaçta? Darmaduman yeni günü ne zaman? İşte detaylar...

Darmaduman günü mü değişti? Başrolünde Aslıhan Malbora, Mert Yazıcıoğlu ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Darmaduman Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Darmaduman'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümün hangi gün yayınlandığını araştırmakta. Darmaduman dizisinin ne zaman yayınlandığı aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Darmaduman günü mü değişti? Darmaduman hangi kanalda, saat kaçta? Darmaduman yeni günü ne zaman? Detaylar haberimizde..

DARMADUMAN KONUSU NEDİR?

90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor. Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı Darmaduman, çok yakında FOX'ta!

DARMADUMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Darmaduman dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.