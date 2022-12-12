Darmaduman final mi yapacak? Darmaduman bitiyor mu? Darmaduman final mi yapıyor?

27 Ekim tarihinde ekranlarda yayınlanmaya başlayan dizi kısa sürede büyük izleyici kitlesine hakim oldu. Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi hakkında ise merak edilenler var. Arama motorlarında Darmaduman final mi yapacak? Darmaduman bitiyor mu? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

Fox Tv ekranlarında izleyici ile buluşan Darmaduman dizisi hakkında merak edilenler var. Büyük ilgiyle takip edilen Darmaduman dizisi ile ilgili Darmaduman final mi yapacak? Darmaduman bitiyor mu? soruları aratılıyor. Dizi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

DARMADUMAN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Fox Tv dizisi olan Darmaduman, iddialara göre 9.bölümü ile ekranlara veda edecek.

DARMADUMAN KONUSU NEDİR?

90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor. Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı Darmaduman, çok yakında FOX'ta!

DARMADUMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Darmaduman dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.