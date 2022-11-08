Darmaduman Evren ve Derin kardeş mi? Darmaduman Evren Derin'in neyi oluyor? Darmaduman dizisi Derin ve Evren kardeş mi?
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FOX TV'de yayınlanan ve yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan Darmaduman dizisinde Derin ve Evren kardeş mi merak ediliyor. İki karakterin dizide birbirine yakın olması nedeniyle Darmaduman dizisi Derin Evren'in neyi oluyor? Darmaduman dizisi Evren ve Derin kardeş mi? Darmaduman Derin ve Evren kardeş mi? Soruları gündeme taşındı.
Darmaduman Evren Derin kardeş mi? FOX TV'de yayınlanan ve yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan Darmaduman dizisinde Derin ve Evren kardeş mi merak ediliyor. İki karakterin dizide birbirine yakın olması nedeniyle Darmaduman dizisi Derin Evren'in neyi oluyor? Darmaduman dizisi Evren ve Derin kardeş mi? Darmaduman Derin ve Evren kardeş mi? Soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...
Darmaduman dizisinde Aytaç Şaşmaz'ın canlandırdığı Evren karakteri ile Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Derin karakterinin birbirlerine sürekli destek çıkmaları ve yakın olmaları sebebiyle Darmaduman dizisi Evren ve Derin sevgili mi sorusunu akıllara getiriyordu. Ancak dizide Evren ve Derin sevgili veya kardeş değildir. Evren ve Derin yakın arkadaşlardır.
Darmaduman dizisindeki Evren karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz'dır.
Aytaç Şaşmaz, 1998 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.
Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir. Asıl yükselişini Söz dizisinde yapmıştır. Söz dizisindeki oyunculuğuyla çok beğeni toplamıştır.
Darmaduman dizisindeki Derin karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'dır.
Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı. 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı, gençlik uygulaması Bana Bak'ın reklam yüzü oldu. 2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini, Darmaduman dizisinde "Derin" karakterini canlandırdı.