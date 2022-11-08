Darmaduman Evren ve Derin kardeş mi? Darmaduman Evren Derin'in neyi oluyor? Darmaduman dizisi Derin ve Evren kardeş mi?

FOX TV'de yayınlanan ve yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan Darmaduman dizisinde Derin ve Evren kardeş mi merak ediliyor. İki karakterin dizide birbirine yakın olması nedeniyle Darmaduman dizisi Derin Evren'in neyi oluyor? Darmaduman dizisi Evren ve Derin kardeş mi? Darmaduman Derin ve Evren kardeş mi? Soruları gündeme taşındı.

Darmaduman Evren Derin kardeş mi? FOX TV'de yayınlanan ve yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan Darmaduman dizisinde Derin ve Evren kardeş mi merak ediliyor. İki karakterin dizide birbirine yakın olması nedeniyle Darmaduman dizisi Derin Evren'in neyi oluyor? Darmaduman dizisi Evren ve Derin kardeş mi? Darmaduman Derin ve Evren kardeş mi? Soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

DARMADUMAN EVREN İLE DERİN KARDEŞ Mİ?

Darmaduman dizisinde Aytaç Şaşmaz'ın canlandırdığı Evren karakteri ile Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Derin karakterinin birbirlerine sürekli destek çıkmaları ve yakın olmaları sebebiyle Darmaduman dizisi Evren ve Derin sevgili mi sorusunu akıllara getiriyordu. Ancak dizide Evren ve Derin sevgili veya kardeş değildir. Evren ve Derin yakın arkadaşlardır.

DARMADUMAN EVREN KİMDİR?

Darmaduman dizisindeki Evren karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz'dır.

Aytaç Şaşmaz, 1998 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir. Asıl yükselişini Söz dizisinde yapmıştır. Söz dizisindeki oyunculuğuyla çok beğeni toplamıştır.

DARMADUMAN DERİN KİMDİR?