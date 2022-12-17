Darmaduman canlı izle! Fox TV Darmaduman 8. bölüm canlı izle! Darmaduman son bölümde neler oldu? Fox TV 17 Aralık canlı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Darmaduman bugün 8. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Darmaduman canlı izle! Fox TV Darmaduman 8. bölüm canlı izle! Darmaduman son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Darmaduman canlı izleme linki var mı? 17 Aralık Fox TV canlı izle!

Darmaduman, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 27 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'ın üstlendiği, Damla Serim'in senaryosunu yazdığı, başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili'nin paylaştığı gençlik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Darmaduman canlı izle! 17 Aralık Fox TV Darmaduman 8. bölüm canlı izle! Darmaduman son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

DARMADUMAN CANLI İZLE!

DARMADUMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yağız, bir zarfla aniden gelen gerçekleri sindirmeye çalışırken bir yandan da sorularına cevap arar. Derin, hayatını değiştirecek büyük bir adım atar fakat bu adım hiç beklemediği sonuçlar doğurur.Bu sefer zor anda yardıma koşan Ece olur fakat bu durum Evren'in hoşuna gitmez. Yağız amacına ulaşırken, Ece ve Evren bu ana şaşkınlıkla tanıklık ederler. Kerem ve Derin ise duyduklarıyla şok olur.

DARMADUMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Evren ve Yağız kendilerini, sorularına cevap aradıkları bir yüzleşmenin tam ortasında bulurlar.Evren öfkelenirken, Yağız bilinmezlik içine sürüklenmeye devam eder. Duyduklarıyla sarsılan Kerem bunun hesabını soracaktır. Derin ise bu yüzleşmede arada kalan olur. Ece cesurca hatasını üstlenirken bu durum yeni bağların kurulmasına aracı olacaktır. Derin ortamı sakinleştirmek için bir adım atar. Bu adım yeni bir ittifakın öncüsü olur. Harun hiç ummadığı yerden gelen bir teklifle şaşkına dönecektir.

DARMADUMAN OYUNCU KADROSU

Mert Yazıcıoğlu : Kerem

Hafsanur Sancaktutan : Derin

Aslıhan Malbora : Ece

Aytaç Şaşmaz : Evren

Nur Fettahoğlu : Beliz

Necip Memili : Harun

Aslı Orcan

Meral Çetinkaya : Ayla

Metin Coşkun : Asaf