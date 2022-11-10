Fox TV'nin sevilen dizisi Darmaduman bugün 3. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Darmaduman canlı izle! Fox TV Darmaduman 3. bölüm canlı izle! Darmaduman son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Darmaduman canlı izleme linki var mı? 10 Kasım Fox TV canlı izle!

Darmaduman, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 27 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'ın üstlendiği, Damla Serim'in senaryosunu yazdığı, başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili'nin paylaştığı gençlik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Darmaduman canlı izle! 10 Kasım Fox TV Darmaduman 3. bölüm canlı izle! Darmaduman son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

DARMADUMAN CANLI İZLE!

DARMADUMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babalarının kazasıyla sarsılan ve bu kazada Yağız'ın parmağı olduğunu düşünen Kerem ve Ece bir yandan bu sorunlarla uğraşırken bir yandan da babalarına destek olmak için yarı zamanlı iş aramaya başlıyorlar. Ece çalışma hayatının ilk gününde yaşamın acı taraflarıyla karşılaşıyor. Ece'yi içinde bulunduğu çıkmazdan koruyan ve sahip çıkan Evren mi olacaktır?

Kerem ve Ece ile İstanbul'da tanıştığı arkadaşları Derin ve Evren arasında ilk flört rüzgarları eserken her karakter geçmişinden getirdiği duygusal engellerle yeniden yüzleşiyor. Arkadaşlığın aşka dönüştüğü yolda herkesi kendi sınavı bekliyor.

Darmaduman 3. bölümüyle 10 Kasım saat 20.00'de FOX'ta!

DARMADUMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yağız'ın arabasına çarpmalarıyla birlikte kendilerini aniden karakolda bulan Kerem ve Ece bir yandan ortaya çıkan hasarı nasıl karşılayacaklarını düşünürken bir yandan da burslarını geri almak için bir yol aramaktadırlar. Bu macerada Derin, Evren, Görkem ve Simla'nın yardımına ihtiyaç duyarlar. Derin, kendisi ve Kerem arasında bir seçim yapar. Bu seçimin sonuçları herkes için geri dönülemeyecek sonuçlar yaratacaktır. Yağız'ın arabasına çarpmanın bedelini ise başta Harun olmak üzere tüm aile ödeyecektir.

DARMADUMAN KONUSU NEDİR?

90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor. Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı Darmaduman, çok yakında FOX'ta!

DARMADUMAN OYUNCU KADROSU

Mert Yazıcıoğlu : Kerem Servet

Hafsanur Sancaktutan : Derin

Aslıhan Malbora : Ece Servet

Aytaç Şaşmaz : Evren

Nur Fettahoğlu : Beliz Servet

Necip Memili : Harun Servet

Aslı Orcan : Derin'in Annesi

Meral Çetinkaya : Ayla Servet

Metin Coşkun : Asaf Servet

Ali Önsöz : Yağız

Beste Can Sağlam : Simla

Umut Kaya : Görkem