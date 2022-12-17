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Darmaduman 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Darmaduman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Darmaduman yeni bölümde neler olacak?

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Darmaduman 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Darmaduman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Darmaduman yeni bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Darmaduman bugün 8. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 9. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Darmaduman 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Darmaduman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Darmaduman yeni bölümde neler olacak? Darmaduman yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Darmaduman 9. bölüm fragmanı çıktı mı? Darmaduman, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 27 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'ın üstlendiği, Damla Serim'in senaryosunu yazdığı, başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili'nin paylaştığı gençlik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Darmaduman 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Darmaduman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Darmaduman yeni bölümde neler olacak?

Darmaduman her Cumartesi saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

Darmaduman 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

DARMADUMAN 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yağız, bir zarfla aniden gelen gerçekleri sindirmeye çalışırken bir yandan da sorularına cevap arar. Derin, hayatını değiştirecek büyük bir adım atar fakat bu adım hiç beklemediği sonuçlar doğurur.Bu sefer zor anda yardıma koşan Ece olur fakat bu durum Evren'in hoşuna gitmez. Yağız amacına ulaşırken, Ece ve Evren bu ana şaşkınlıkla tanıklık ederler. Kerem ve Derin ise duyduklarıyla şok olur.

Evren ve Yağız kendilerini, sorularına cevap aradıkları bir yüzleşmenin tam ortasında bulurlar.Evren öfkelenirken, Yağız bilinmezlik içine sürüklenmeye devam eder. Duyduklarıyla sarsılan Kerem bunun hesabını soracaktır. Derin ise bu yüzleşmede arada kalan olur. Ece cesurca hatasını üstlenirken bu durum yeni bağların kurulmasına aracı olacaktır. Derin ortamı sakinleştirmek için bir adım atar. Bu adım yeni bir ittifakın öncüsü olur. Harun hiç ummadığı yerden gelen bir teklifle şaşkına dönecektir.

Darmaduman 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Darmaduman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Darmaduman yeni bölümde neler olacak?

90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor. Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı Darmaduman, çok yakında FOX'ta!

Mert Yazıcıoğlu : Kerem

Hafsanur Sancaktutan : Derin

Aslıhan Malbora : Ece

Aytaç Şaşmaz : Evren

Nur Fettahoğlu : Beliz

Necip Memili : Harun

Aslı Orcan

Meral Çetinkaya : Ayla

Metin Coşkun : Asaf

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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