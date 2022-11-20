Ekranların beğenilen dizisi Darmaduman 4. bölümü ile Fox TV ekranlarında yayınlanmasının ardından 5. bölüm fragmanı çıktı mı? merak ediliyor. Peki, Darmaduman 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Darmaduman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Darmaduman 5. bölüm fragmanı İZLE!

Ay Yapım imzalı Darmaduman dizisi, ilk bölümün yayınladığı tarihten itibaren izleyicileri tarafından yoğun ilgi görüyor. İlk bölümü 27 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan dizinin yeni bölümü merak ediliyor ve Darmaduman 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklinde araştırılıyor. Merak eden izleyiciler için bu haberimizde Darmaduman 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Darmaduman 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Darmaduman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Darmaduman 5. bölüm fragmanı İZLE!

DARMADUMAN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Darmaduman 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı 20 Kasım tarihinde izleyicileri ile buluştu.

DARMADUMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babalarının kazasıyla sarsılan ve bu kazada Yağız'ın parmağı olduğunu düşünen Kerem ve Ece bir yandan bu sorunlarla uğraşırken bir yandan da babalarına destek olmak için yarı zamanlı iş aramaya başlıyorlar. Ece çalışma hayatının ilk gününde yaşamın acı taraflarıyla karşılaşıyor. Ece'yi içinde bulunduğu çıkmazdan koruyan ve sahip çıkan Evren mi olacaktır?

Kerem ve Ece ile İstanbul'da tanıştığı arkadaşları Derin ve Evren arasında ilk flört rüzgarları eserken her karakter geçmişinden getirdiği duygusal engellerle yeniden yüzleşiyor. Arkadaşlığın aşka dönüştüğü yolda herkesi kendi sınavı bekliyor.