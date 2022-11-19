Ekranların beğenilen dizisi Darmaduman bugün 4. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 5. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Darmaduman 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Darmaduman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Darmaduman yeni bölümde neler olacak? Darmaduman yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Darmaduman ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda, günü mü değişti? Darmaduman dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Cumartesi mi?

Darmaduman 5. bölüm fragmanı çıktı mı? Darmaduman, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 27 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'ın üstlendiği, Damla Serim'in senaryosunu yazdığı, başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili'nin paylaştığı gençlik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Darmaduman 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Darmaduman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Darmaduman yeni bölümde neler olacak?

DARMADUMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Darmaduman her Cumartesi saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

DARMADUMAN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Darmaduman 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

DARMADUMAN 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DARMADUMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babalarının kazasıyla sarsılan ve bu kazada Yağız'ın parmağı olduğunu düşünen Kerem ve Ece bir yandan bu sorunlarla uğraşırken bir yandan da babalarına destek olmak için yarı zamanlı iş aramaya başlıyorlar. Ece çalışma hayatının ilk gününde yaşamın acı taraflarıyla karşılaşıyor. Ece'yi içinde bulunduğu çıkmazdan koruyan ve sahip çıkan Evren mi olacaktır?

Kerem ve Ece ile İstanbul'da tanıştığı arkadaşları Derin ve Evren arasında ilk flört rüzgarları eserken her karakter geçmişinden getirdiği duygusal engellerle yeniden yüzleşiyor. Arkadaşlığın aşka dönüştüğü yolda herkesi kendi sınavı bekliyor.

DARMADUMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kerem Yağız'ın söyledikleriyle yıkılırken Ece ise kendisini kurtaran Evren'e karşı minnet duyguları beslemektedir. Bu sırada Evren, Ece'yi korumak için yaptıklarının cezasını ağır bir şekilde öder. Karışık duygularla eve dönen ikizler, yine dede evinin katı kurallarına takılırlar. Bu sefer onları şaşırtan, Harun'un verdiği tepki olur. Derin'in hatasını telafi etmek için yaptığı hamle, Yağız'ın gerilmesine sebep olur. Evren ise bu sırada kendini rahatlatacak ve mutlu edecek küçük ve tatlı bir gezintiye çıkar.Yaptıklarından dolayı kendini kötü hisseden Derin, Kerem'e tüm gerçekliğiyle açılır. Harun ve Beliz bir an önce iş bulmak için çabalamaya devam ederler. Biriken tüm öfkesiyle Yağız'a son bir ders vermek isteyen Kerem, Evren ile iş birliği yapar. Yağız cephesinden gelecek karşı hamle, Derin'e zor anlar yaşatır. Bu durum yeni bir yakın arkadaşlığın başlangıcı olacaktır. Yağız, Kerem ve Evren'in "eseriyle" şok olurken, eve mutlu dönen Derin ise hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır…

DARMADUMAN KONUSU NEDİR?

90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor. Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı Darmaduman, çok yakında FOX'ta!

DARMADUMAN OYUNCU KADROSU

Mert Yazıcıoğlu : Kerem

Hafsanur Sancaktutan : Derin

Aslıhan Malbora : Ece

Aytaç Şaşmaz : Evren

Nur Fettahoğlu : Beliz

Necip Memili : Harun

Aslı Orcan

Meral Çetinkaya : Ayla

Metin Coşkun : Asaf