Ekranların beğenilen dizisi Darmaduman bugün 2. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 3. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Darmaduman 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Darmaduman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Darmaduman yeni bölümde neler olacak? Darmaduman yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Darmaduman, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 27 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'ın üstlendiği, Damla Serim'in senaryosunu yazdığı, başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili'nin paylaştığı gençlik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Darmaduman 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Darmaduman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Darmaduman yeni bölümde neler olacak?

DARMADUMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Darmaduman her Perşembe saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

DARMADUMAN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Darmaduman 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı

DARMADUMAN 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DARMADUMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yağız'ın arabasına çarpmalarıyla birlikte kendilerini aniden karakolda bulan Kerem ve Ece bir yandan ortaya çıkan hasarı nasıl karşılayacaklarını düşünürken bir yandan da burslarını geri almak için bir yol aramaktadırlar. Bu macerada Derin, Evren, Görkem ve Simla'nın yardımına ihtiyaç duyarlar. Derin, kendisi ve Kerem arasında bir seçim yapar. Bu seçimin sonuçları herkes için geri dönülemeyecek sonuçlar yaratacaktır. Yağız'ın arabasına çarpmanın bedelini ise başta Harun olmak üzere tüm aile ödeyecektir.

DARMADUMAN KONUSU NEDİR?

90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor. Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı Darmaduman, çok yakında FOX'ta!

DARMADUMAN OYUNCU KADROSU

Mert Yazıcıoğlu : Kerem Servet

Hafsanur Sancaktutan : Derin

Aslıhan Malbora : Ece Servet

Aytaç Şaşmaz : Evren

Nur Fettahoğlu : Beliz Servet

Necip Memili : Harun Servet

Aslı Orcan : Derin'in Annesi

Meral Çetinkaya : Ayla Servet

Metin Coşkun : Asaf Servet

Ali Önsöz : Yağız

Beste Can Sağlam : Simla

Umut Kaya : Görkem