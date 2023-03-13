Biri Ankara'dan İstanbul'a gelip mektupla tanıştığı sevgilisini arayan, diğeri zengin zannettiği amcasını bir apartman kapıcısı olarak bulan iki arkadaşın öyküsü olan Darıldın mı cicim bana filminin detayları merak ediliyor. Darıldın mı cicim bana filmi ne zaman, nerede çekildi? Darıldın mı cicim bana konusu ne, oyuncuları kim?

Sevilen eski yapım filmler arasında yer alan Darıldın mı cicim bana filmi günümüzde hala sevilerek izleniyor. Filmseverlerin merak ettikleri arasında ise Darıldın mı cicim bana filmi ne zaman, nerede çekildi? Darıldın mı cicim bana konusu ne, oyuncuları kim? soruları yer alıyor. Peki, Darıldın mı cicim bana filmi ne zaman, nerede çekildi? Darıldın mı cicim bana konusu ne, oyuncuları kim? Detaylar haberimizde.

DARILDIN MI CİCİM BANA FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Darıldın mı Cicim Bana, senaryosunu Bülent Oran'ın yazdığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1970 yapımı komedi filmidir.

DARILDIN MI CİCİM BANA OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Sadri Alışık, Mürüvvet Sim, Esen Püsküllü, Yusuf Sezgin yer almıştır.