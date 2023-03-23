Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, TFF 3. Lig 2. Grup takımı Darıca Gençlerbirliği ile eski başkanı Arif Gülen'i, 'Müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi' nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Peki, Darıca Gençlerbirliği başkanı kimdir? Arif Gülen kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama futbol dünyasını salladı. Darıca Gençlerbirliği, geçen sezonun son haftasında evindeki Kalecik FK maçında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Kulübün o günkü başkanı Arif Gülen de aynı gerekçe ile tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na verildi. Darıca Gençlerbirliği başkanı kimdir? Arif Gülen kimdir?

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI KİMDİR?

Arif Gülen, 1979 Kars doğumludur. 1987 yılında Darıca'ya yerleşti. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminin ardından Maltepe Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans programını tamamladı. Türkiye genelinde tesis yönetim hizmetleri veren ve yaklaşık 2 bin kişi çalıştıran ARF Grup Yönetim Kurulu Başkanı. 60'a yakın yayınlanmış makalesi ile "Bırak Aklın Seni Geçsin" isimli kişisel gelişim kitabı bulunuyor. Ülkü ocaklarından yetişen Arif Gülen, 2014'te MHP Darıca Belediye Başkan adaylığı yaptı. 7 Haziran seçimlerinde 4. Sıra milletvekili adayı olan Arif Gülen evli ve bir çocuk babası. Gebzespor Başkan Yardımcılığı, Gebze Ticaret Odası Komite Başkanlığı, Gebze KAI Başkan Yardımcılığı, Darıca Karslılar Derneği Kurucu Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Üyesi.