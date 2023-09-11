Darıca'da otomobil yokuşta kontrolden çıkarak balkon duvarına çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yokuşta kontrolden çıkan otomobilin yol seviyesindeki balkon duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile yolcu T.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yokuşta kontrolden çıkan otomobilin yol seviyesindeki balkon duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

I.D. idaresindeki 34 KEH 07 plakalı otomobil, Osman Gazi Mahallesi Larnaka Sokak'ta arıza yaptı.

Sürücüsünün yokuş aşağı ilerleyerek çalıştırmaya gayret ettiği sırada kontrolden çıkan otomobil, park halindeki hafif ticari araca ve 2 aydınlatma direğine çaptıktan sonra karşı şeride geçti. Otomobil, bir apartmanın yol seviyesindeki balkon duvarına çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile yolcu T.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.