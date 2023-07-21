Darıca Belediyesi'nin kurslarında eğitim gören kadınlar için Hanımeli Mağazası açıldı. Girişimci kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini Hanımeli Mağazası'nda görücüye çıkaracak.

Darıca Belediyesi Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezleri'nde (KİGEM) düzenlenen kurslara katılan kadınlar kültürden sanata, spordan kişisel gelişime uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda hem sosyalleşiyor hem de becerilerini geliştiriyor. KİGEM'de açılan kurslara katılan kadınlar biçki, dikiş, nakış gibi el beceri kursları ile hem kendilerini geliştiriyor hem de meslek öğreniyorlar. Darıca Belediyesi, kursiyer kadınların aile bütçesine katkı sağlaması amacıyla Cami Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Alanında mağaza açtı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mağazayı AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve beraberindeki heyete gezdirerek, işleyişi hakkında bilgi verdi. Kadınlara söz verdiği projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Muzaffer Bıyık, "Bir yandan Darıca'mızı geleceğe hazırlarken, bir yandan da kadınlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını unutmuyoruz. Kadın kursiyerlerimizin ürettiği el emeği ürünlerini sergileyip aile ekonomilerine katkıda bulunabilecekleri satış ofisini tamamlayarak hizmete açtık. Kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmaktan dolayı da ayrıca mutluyuz. Kurslarımızda eğitim alan kadınlar kendi işyerlerini açarak iş hayatına atılıyor. Ben de onları iş yerlerinde ziyaret ediyorum. Amacımız Darıca Belediyesi'nin kurslarında eğitim alarak iş yeri açan kadınların sayısını artırmak. Hanımeli Mağazamızda da kursiyerlerimiz, ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini satarak gelir elde edebilecekler. Emek veren ve üreten tüm kadınlarımıza hayırlı olsun" dedi.

"Üreten, değer katan ve emek veren herkese hayırlı olsun"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da, kadınlara yönelik hizmet verecek mağazanın hayırlı olmasını temenni ederek, "Kadınların, kendilerini geliştirmesi, meslek öğrenmesi ve üreterek aile ekonomilerine katkı sunmaları çok önemli. Darıca Belediyemiz kadınlara yönelik çok güzel bir çalışmayı tamamlayarak hizmete açmış. AK Parti belediyeleri olarak kadın girişimcilerin önünü açmak için bugüne kadar önemli atılımlar yaptık. Darıca'da da bunun en güzel örneklerinden biri açılmış. Üreten, değer katan ve emek veren herkese hayırlı olsun" diye konuştu. - KOCAELİ