Daren Gerede Erkaya kimdir? Daren Gerede Erkaya hayatı ve biyografisi! Daren Gerede Erkaya kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Daren Gerede Erkaya merak konusu oldu. İşte Daren Gerede Erkaya hakkında merak edilen Daren Gerede Erkaya kimdir, Daren Gerede Erkaya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DAREN GEREDE ERKAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 2000 22 yıl yaşında New York, ABD u Daren Gerede Erkaya, 2000 yılında Amerika New York'ta dünyaya geldi. Babası fotoğrafçı Koray Erkaya'dır. Daren Gerede Erkaya, kariyeri ile merak ediliyor. Dilan Gerede Erkaya adında ikiz erkek kardeşi, 2001 doğumlu Miro Gerede Erkaya adında bir erkek kardeşi vardır. Anne ve babası 2006 yılında ayrıldı. Annesi Bennu Gerede, Ahmet Ağaoğlu'yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007 yılında Kai Gerede Ağaoğlu adında kardeşi olmuştur.

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