Gazeteci Cengizhan Çelik Bağlantı hikayeleriyle içinde yaşadığı çağa not düşüyor - Haberler

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Gazeteci Cengizhan Çelik Bağlantı hikayeleriyle içinde yaşadığı çağa not düşüyor

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Gazeteci Cengizhan Çelik Bağlantı hikayeleriyle içinde yaşadığı çağa not düşüyor

Kör bir bıçağın yarattığı trajediden basit bir cacığın hikâyesine, birbirine değen anların senfonisi. Gazeteci Cengizhan Çelik yazdığı öyküleri Bağlantı isimli öykü kitabında topladı.

Herkesin meşguliyetinin bir diğerinden daha önemli olduğunu iddia ettiği dünyada Cengizhan Çelik basit hikayelerin peşine düşüyor. ''Çağa olan borcunu ödemeli insan'' fikriyle yazmaya başladığı öykülerinde Çelik, basit insanın sıradan günlük rutinlerinin peşine düşüyor.

Gazeteci Cengizhan Çelik Bağlantı hikayeleriyle içinde yaşadığı çağa not düşüyor

Bağlantı - Metro -Monaco Grand Prix'i - Cacık - Katilim Vicdan - Akmar'ın Gecesi hikayelerinde Çelik, okuyucuyu kimi zaman Londra'yı Halep'e, İstanbul'u Nevada'ya bağlayan olağanüstü bir gecede yürütüyor kimi zaman da yolun ta kendisini anlatıyor.

Çelik Bağlantı isimli ilk kitabıyla birlikte gazetecilik ve edebiyat kesişim kümesinde yer alıyor

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Kitap, Gündem, Yaşam, Haberler

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