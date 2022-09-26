Dara nedir? Masterchef dara ne demek? Dara kelimesinin anlamı nedir? TDK 'Dara' ne demek? Dara kaç gram?

Masterchef'te bugün mavi takım kaptanlık oyununu Büşra ve Çağatay arasında oynanıyor. Yarışmacılar daraya ürün koyarak kg hesabı yapıyorlar. Peki, Dara nedir? Masterchef dara ne demek? Dara kelimesinin anlamı nedir? TDK 'Dara' ne demek? İşte detaylar...

Dara ne demek? Dara ne anlama geliyor? Masterchef Dara nedir? Dara kaç gram geliyor? Normal dara kaç gram gelmektedir?

DARA NEDİR?

Dara terimi tartılmak istenen maddeyi taşıyan ya da birlikte tutan cismin kütlesidir.

TDK DARA NE DEMEK?

TDK'ya göre daha "Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı.", "Terazide dengeyi sağlamak için hafif gelen kefeye ağırlık olarak konulan taş, demir, çivi vb., abra." ve "İçinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı." anlamlarına gelmektedir.

DARA KAÇ GRAM?

Daranın cinsine göre gramı değişmektedir. Daranın sabit bir gramajı yoktur.