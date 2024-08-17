Üye Girişi
Haberler

DAP'tan Yeni Levent Modern'e özel yılın ödeme kampanyası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DAP Gayrimenkul Geliştirme vizyonu ile hayata geçen Yeni Levent'in ikinci etabı Yeni Levent Modern, çok özel ödeme imkanları ile satışa çıktı. Yeni Levent Modern'de ev sahibi olmak isteyenler yüzde 1,53 faizli 60 ay vadeli ya da yüzde 1,99 faizli 120 ay vadeli banka kredisinden yararlanabilecek. Ayrıca Emlak Konut'un 'Güvenli Yatırım Güvenli Gelecek' kampanyasıyla da projeden ev sahibi olmak mümkün.

DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin şehrin dışında görmeye alışık olduğumuz country hayat tarzını 'Sağlıklı Ev' konseptiyle birleştirdiği Yeni Levent'in modern mimarisi ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken ikinci etabı Yeni Levent Modern, moda, sanat ve iş dünyasının tam kalbinde yükseliyor. Yeni dünyanın örnek yaşam alanı olarak öne çıkan ve kent - doğa ayrımını ortadan kaldıran Yeni Levent Modern, ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu eşsiz fırsatlarla da dikkat çekiyor.

DAP Holding çatısı altında faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Yeni Levent Modern'in country yaşam ve sağlıklı ev konseptini bir arada sunan Yeni Levent Modern'in mimari özellikleri ve sahip olduğu yaşam olanakları ile sakinlerine konfor ve huzuru bir arada sunacağını söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni Levent projemizin ikinci etabı olan ve country yaşama modern bir bakış açısı getiren Yeni Levent Modern'de de avantajlı bir kampanya başlattık. Yeni Levent Modern'e özel kampanyamızda, 60 ay vadeli yüzde 1,53 faiz oranlı ya da 120 ay vadeli yüzde 1,99 faiz oranlı banka kredisi ile şehrin tam merkezinde ve doğanın içinde yaşama fırsatı sunuyoruz. Bu kampanya gayrimenkul yatırımını erteleyenler için önemli bir açılım sağlayacak. Piyasada nitelikli konuta ihtiyaç sürüyor ve gayrimenkul hali hazırda en güvenli yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yeni Levent Modern'de başlattığımız bu özel ödeme kolaylığı da gayrimenkule yatırım için çok önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca Emlak Konut'un başlattığı 'Güvenli Yatırım Güvenli Gelecek' kampanyasına da dahil olduk. Dileyen yatırımcılarımız Emlak Konut'un bu özel kampanyasından yararlanarak Yeni Levent Modern'de ev sahibi olabilecek."

DAP'tan Yeni Levent Modern'e özel yılın ödeme kampanyası

Emlak Konut'un 'Güvenli Yatırım Güvenli Gelecek' kampanyası çerçevesinde; vade farksız ödeme seçeneğinde yüzde 25 peşinat, 6, 12 ve 24'üncü aylarda üç ara ödeme ile ev sahibi olmak mümkün. Emlak Konut kampanyasının bir diğer seçeneğinde ise konut satış bedelinin yüzde 50'si peşin ödenirken, iki yıl ödeme yapılmıyor. İki yılın sonunda ise yüzde 1,29 vade farkıyla kalan tutarın tamamı ödeniyor.

ŞEHRİN TAM MERKEZİNDE

Yeni Levent Modern'in de içinde bulunduğu Yeni Levent projesi, toplam 103 bin 500 metrekare arsa içinde, 53 bin 500 metrekarelik konut ve içerisinde okul da bulunan 50 bin metrekarelik koru alanıyla dikkat çekiyor. Geniş bahçe, teras ve balkonları, yüksek tavanlı salonları, sosyal donatı alanlarının yer aldığı proje, şehrin tam merkezinde iş, yaşam, kültür-sanat ve eğitim kurumlarına olan yakınlığıyla da fark yaratıyor.

DAP'tan Yeni Levent Modern'e özel yılın ödeme kampanyası

ALTERNATİFİ BOL ULAŞIM İMKANI SUNUYOR

Hem doğadan hem de İstanbul'un köklü semtlerinden biri olan Levent'in tarihinden ilham alan Yeni Levent, TEM otoyoluna olan direkt girişi ile sakinlerine ulaşım kolaylığı da sunuyor. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin genel merkezlerine, İstanbul'un en ünlü alışveriş merkezlerine yakın konumda bulunan proje, karayoluyla İstanbul'u birleştiren iki köprüye yakınlığı ve hemen önünde yer alan metro durağı sayesinde, alternatifi bol bir ulaşım imkânı da sunuyor. Etiler Beşiktaş aksının yanı başındaki Yeni Levent, Büyükdere Caddesi ile Boğaz hattının merkezinde konumlanıyor.

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title