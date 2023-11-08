Danone şirketinin kuruluşu Osmanlıya kadar uzanır. Yahudi asıllı doktor İzak Karasu'nun (İsaac Carraso) adı ile de bilinir. Son günlerde ise Danone İsrail malı mı? Danone hangi ülkenin? soruları aratılıyor.

Danone Enstitüsü beslenme, diyet ve halk sağlığı ile ilgili araştırma yapan, bilgi ve eğitimi teşvik eden, kâr amacı gütmeyen organizasyondur. İlk Danone Enstitüsü, Danone Grubu tarafından 1991 yılında kurulmuştur. Peki, Danone İsrail malı mı? Danone hangi ülkenin?

DANONE İSRAİL MALI MI?

Danone, taze sütlü ürünleri ve içecekleri ile tanınan Fransa merkezli çok uluslu bir şirket.

Danone şirketinin kuruluşu Osmanlıya kadar uzanır. Yahudi asıllı doktor İzak Karasu'nun (İsaac Carraso) adı ile de bilinir. Balkan savaşları sırasında Yunanlar Selanik'i işgal ettiği zaman Karasu ailesi 1912 yılında İspanya'nın Barselona kentine göç etti. 1919'da geleneksel Osmanlı yoğurtlarını üretip oğlu Daniel'in ismi "Danone" adıyla piyasaya sürdü. İsaac'in oğlu Daniel Carasso, babasının temelini attığı yoğurt işini 1929 yılında Fransa'ya taşıdı ve burada 1932 yılında Levallois-Perret'de iki fabrika daha inşa ettirdi. II. Dünya Savaşı yıllarında 1942 yılında ABD'ye göç eden Daniel Carasso bir süre bu ülkede çalıştı ve ilk yoğurt fabrikasını kurdu. Onun katkıları sayesinde Danone dünyanın önde gelen gıda gruplarından birine dönüştü. 1951 yılında yeniden Avrupa'ya döndü ve şirketi yönetmeye başladı.

Danone 1967 yılında Fransanın peynir şirketi Gervais ile birleşerek Gervais-Danone adını aldı. Daha sonra Evian maden suyu ve Kronenbourg bira markası Danone'nin bünyesine geçti ve uluslararası genişlemeye başladı. Danone 1987 yılında Avrupa bisküvi üreticisi "Général Biscuit" şirketini ve Nabisco bisküvi markasının operasyonlarını satın aldı. 2000 yılında şirket birçok bölümlerini satmaya başladı. 2000 yılında Kronenbourg markası İskoçyanın Scottish & Newcastle şirketine 1,7 milyar euroya, İtalyan peynir ve et işletmeleri (Egidio Galbani Spa) Mart ayında satıldı. 2006 yılında ise 1991 yılında aldığı Amoy Food şirketini Japonyanın Ajinomoto şirketine sattı. Temmuz 2007'de, 5.3 milyar euroya kendi bisküvi bölümünü satmak için Kraft Foods şirketi ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Ayrıca Temmuz 2007'de, Danone tarafından 12,3 milyar € nakit teklifi karşılığında Hollandalı bebek maması ve klinik beslenme şirketi Numico (Nutricia, Cow&Gate, Dumex,Milupa) satın alınmakla dünyanın en büyük ikinci bebek maması üreticisine dönüştü. Kasım 2014'te Danone Japonyanın Yakult şirketinin yüzde 20 hissesini 2 milyar dolara satın aldığını açıkladı.