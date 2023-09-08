ABD'li aktör Danny Masterson neden hapis cezası aldığı ve kaç ceza aldığı gündeme geliyor. 2001-03 yılları arasında ününün zirvesinde olan Masterson hakkında suçlamalar yapıldı. Peki, Danny Masterson neden hapse giriyor, suçu ne? Danny Masterson kaç yıl hapis cezası aldı?

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DANNY MASTERSON NEDEN HAPSE GİRİYOR?

2001-03 yılları arasında ününün zirvesinde olan Masterson hakkında üç kadın şikayetçi olmuştu. Kadınlar, cinsel saldırıya maruz kalmadan önce kendilerine uyuşturucu madde verildiğini söylemişti. Dün görülen duruşma sırasında konuşan kadınlardan biri, "Keşke onu daha erken polise şikayet edebilseydim" dedi. Reusters ajansının aktardığına göre bir diğer kadın ise "Seni affediyorum. Artık hastalığının yükünü taşımam gerekmiyor" diye konuştu.

DANNY MASTERSON SUÇU NEDİR?

Duruşma esnasında hiç konuşmayan oyuncu, en üst seviyeden ceza aldığı açıklandığındaysa eşiyle birlikte gözyaşlarını tutamadı. Masterson daha önce de yargılanmış fakat 2022'de jüri hakkında bir karar verememişti. Bunun üzerine yapılan yeniden yargılama sonucu Mayıs 2022'de suçlu bulunmuştu. Masterson cezasının açıklanmasının ardından tutuklandı. Yargılama sonucu Masterson'un bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğine hükmedildi.

"ENGEL VE TEHDİTLERE RAĞMEN CEZASINI ÇEKMESİNİ SAĞLADILAR"

BBC'ye konuşan iki kadının avukatı Alison Anderson "Bu kadınlar cesurca başlarına gelenleri anlattı ve iki ayrı yargılama sürecine doğrudan katıldı" dedi ve ekledi: "Engellemelere ve tehditlere rağmen bu acımasız cinsel saldırganın cezasını çekmesini sağladılar." Masterson'a yönelik suçlamalar ilk olarak 2017'deki #MeToo hareketi sırasında ortaya çıkmıştı. Suçlamaları reddeden Masterson ise cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu söylemişti.

Başlatılan soruşturmada savcılar, Scientology Kilisesi'nden yetkililerin tecavüze uğrayan kadınlardan birine şikayetçi olması durumunda kiliseden atılacağını söyleyerek 400 bin dolar ödeme içeren bir gizlilik anlaşması imzalamaya zorladığını öne sürüyordu.

DANNY MASTERSON KAÇ YIL HAPİS CEZASI ALDI?

ABD'li aktör Danny Masterson, iki kadına tecavüz etme suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı. Masterson bu cezanın en az 30 yılını yatacak. Duruşma boyunca sessiz kalan oyuncu, cezasını duyunca eşiyle birlikte ağladı.