Danla Bilic sevgilisi Yusuf Engin kimdir? Danla Bilic eski sevgilisiyle barıştı mı?

Danla Bilic'in sevgilisi Yusuf Engin kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile ilişkisini geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı. Bilic, eski aşkı Yusuf Engin ile barıştığını açıkladı.

DANLA BİLİC'İN SEVGİLİSİ YUSUF ENGİN KİMDİR?

Ünlü Youtuber Danla Bilic, geçtiğimiz sene sevgilisi Poyraz Teoman'la ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açmıştı. Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in sevgilisi ünlü iş insanı Yusuf Engin oldu. Çift, 2022 yılının başlarında ayrılmışlardı. Miami tatilinin ardından İstanbul'a dönen Danla Bilic yeniden birlikte olduklarını yaptığı paylaşımla açıkladı.

Yusuf Engin, Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olan Yusuf Engin Rizelidir. Yusuf Engin'in kaç yaşında olduğuna net olarak ulaşılamasa da Yusuf Engin'in 30'lu yaşlarının başlarında olduğu tahmin ediliyor. Yusuf Engin bekardır, daha önce evlenmemiştir ve çocuğu yoktur.

"YUSUF'A 'ABİ' DİYORDUM"

27 yaşındaki fenomen, sevgilisine "Ağabey" dediğini açıklamıştı. Bilic, konuyla ilgili Instagram hesabından gelen bir soruya, "Olur öyle şeyler, ben de Yusuf'a 'Ağabey' diyordum." yanıtını vermişti.

Ancak Danla Bilic, geçtiğimiz ocak ayında Yusuf Engin ile yollarını ayırma kararı almıştı.

AŞKA İKİNCİ ŞANS

Tüm bu yaşananların ardından şimdilerde bayram tatilinde olan Danla Bilic, attığı tweetle herkesi şaşırttı. Takipçilerine "Exten next olur mu deniyorum sizin için" diye seslenen ünlü isim, Engin ile barıştığını duyurdu.

Sosyal medya fenomeni ardından da yaklaşık 6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Yusuf Engin ile birlikte çektiği fotoğrafı paylaştı ve "Komik adamdır" notunu düştü.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturmuştur. Şimdilerde gezi vlogları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Danla Bilic, 1.65 metre boyunda, 61 kilo ve Terazi burcudur.

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