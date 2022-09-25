Sosyal medya fenomeni olarak kariyerine başlayan Danla Bilic büyük bir takipçi kitlesine hızlıca ulaşmayı başardı. Çeşitli başarılı projelerde yer alan Danla Bilic, adından başarı ile söz ettirmeyi başarmaya devam ediyor. Merakla araştırılan konular arasında Danla Bilic'in özel hayatı da yer alıyor. Danla Bilic Kubilay Aka sevgili mi? Danla Bilic sevgilisi kim? Danla Bilic kimdir?

Sosyal medya fenomeni olarak kariyerine başlayan Danla Bilic büyük bir takipçi kitlesine hızlıca ulaşmayı başardı. Çeşitli başarılı projelerde yer alan Danla Bilic, adından başarı ile söz ettirmeyi başarmaya devam ediyor. Merakla araştırılan konular arasında Danla Bilic'in özel hayatı da yer alıyor. Danla Bilic Kubilay Aka sevgili mi? Danla Bilic sevgilisi kim? Danla Bilic kimdir?

Danla Bilic Kubilay Aka sevgili mi? sorusu magazin gündeminde yer alıyor. Başarılı oyunuc Kubilay Aka ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın ardından herkes merakla Danla Bilic Kubilay Aka sevgili mi? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Danla Bilic Kubilay Aka sevgili mi? Danla Bilic sevgilisi kim? Danla Bilic kimdir?

DANLA BİLİC KUBİLAY AKA SEVGİLİ Mİ?

Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Yusuf Engin ile tekrar barışan Danla Bilic ilişkisini sonlandırmıştı. Şimdi ise Berkay konserine giden Danla Bilic ve Kubilay Aka ikilisi konser sonrası eğlenirken birlikte pozlarını sosyal medyada paylaştı. Fotoğraflarını beyaz kalp emojisi ile paylaşan ikili kısa sürede gündem oldu.

DANLA BİLİC'İN İNSTAGRAM PAYLAŞIMI!

DANLA BİLİC SEVGİLİSİ KİM?

Doğum tarihi: 12 Nisan 19952

Kaç yaşında: 26 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,83 m

1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D'de yayımlanmış Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü

paylaşmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir.

Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır. Danla Bilic şimdiler de ise Makyaj Avcıları adlı yarışma programında sosyal medya fenomenleri Kedi Mari ve Berk Yılmaz ile birlikte jüri üyeliği yapmaya hazırlanmaktadır.