Danla Bilic ve Kubilay Aka geçtiğimiz Eylül ayında Berkay Şahin'in konserinde el ele görüntülenmelerinin ardından ilişkilerini sosyal medyadan duyurmuşlardı. İkiliden sevenlerini üzecek haber geldi. Peki, Danla Bilic Kubilay Aka ayrıldı mı? Danla Bilic Kubilay Aka neden ayrıldı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Yusuf Engin ile tekrar barışan Danla Bilic ilişkisini sonlandırmıştı. Eylül ayında Berkay Şahin'in konserine giden Danla Bilic ve Kubilay Aka ikilisi konser sonrası eğlenirken birlikte pozlarını sosyal medyada paylaştı. Fotoğraflarını beyaz kalp emojisi ile paylaşan ikili kısa sürede gündem olmuştu. İkiliden sevenlerini üzecek haber geldi. Peki, Danla Bilic Kubilay Aka ayrıldı mı? Danla Bilic Kubilay Aka neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

DANLA BİLİC KUBİLAY AKA AYRILDI MI?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic geçtiğimiz Eylül ayı oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medyada gündeme gelen haberlerin ardından Danla Bilic ve Kubilay Aka ilişkileri gündeme geldi. 2.Sayfa'nın haberine göre Danla Bilic ve Kubilay Aka 1.5 yıl süren ilişkilerini sonlandırdı.