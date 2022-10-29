Danla Bilic kimdir? Kaç yaşında, nereli? Danla Bilic gerçek ismi ne?

Makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Türk internet fenomeni Danla Bilic hakkında Danla Bilic kimdir? Merak ediliyor. Sosyal medyada gerçek isminden farklı bir isim kullanan ve Danli Bilic ismi ile tanınan fenomen Danla Bilic gerçek adı ne? Peki, Danla Biliç kimdir? Danla Bilic kaç yaşında, nereli? Danla Bilic gerçek adı ne?

Danla Bilic kimdir? Makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Türk internet fenomeni Danla Bilic hakkında Danla Bilic kimdir? Merak ediliyor. Sosyal medyada gerçek isminden farklı bir isim kullanan ve Danli Bilic ismi ile tanınan fenomen Danla Bilic gerçek adı ne? Peki, Danla Biliç kimdir? Danla Bilic kaç yaşında, nereli? Danla Bilic gerçek adı ne? İşte detaylar...

DANLA BİLİC KİMDİR?

Neslihan Damla Aktepe, bilinen ismi ile Danla Bilic, makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Türk internet ünlüsüdür. Danla Bilic, 5 Ekim 1994'te Kütahya'da doğmuştur.

Aktepe'nin İnternet üzerindeki hareketleri ilk olarak Twitter'da yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. Daha sonra makyaj içerikli bir YouTube kanalı açan Aktepe'nin kanalı kısa sürede büyük ölçüde abone artışı gösterdi. İlerleyen zamanlarda vlog türündeki videolar da yüklemeye başlayan Aktepe, şarkıcılar, mankenler ve diğer İnternet ünlüleri ile ortak yayımlar yaptı ve çeşitli televizyon programlarına da katılım gösterdi.

DANLA BİLİC GERÇEK ADI NE?

Aktepe, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğdu. Çerkes asıllı olan Aktepe, İnternet'te kullanacağı ismi seçerken, adını sürekli Danla şeklinde yanlış yazmasından dolayı Danla olduğunu, Bilic kısmının ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'e hayranı olduğu için seçtiğini açıklamıştır.