Danla Bilic kimdir, gerçek ismi ne? Danla Bilic kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, gerçek adı ne? Danla Bilic ismindeki Bilic ne demek?

Bugün 13 Ocak Masterchef Ünlüler konuklarından birisi Danla Bilic oldu. Danla Bilic'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Danla Bilic kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? Danla Bilic ile ilgili bilgiler haberimizde...

Bugün yayınlanacak olan Masterchef Ünlüler programının konukları arasında yer alan isimlerden birisi Danla Bilic oldu. Danla Bilic hakkında, Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Masterchef Ünlüler konuğu Danla Bilic'in hayatı ve biyografisi nedir? merak edildi. İşte detaylar...

DANLA BİLİC KİMDİR?

Neslihan Damla Aktepe (d. 5 Ekim 1994, Kütahya, Türkiye), bilinen ismi ile Danla Bilic, makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Türk internet ünlüsüdür.

Aktepe'nin İnternet üzerindeki hareketleri ilk olarak Twitter'da yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. Daha sonra makyaj içerikli bir YouTube kanalı açan Aktepe'nin kanalı kısa sürede büyük ölçüde abone artışı gösterdi. İlerleyen zamanlarda vlog türündeki videolar da yüklemeye başlayan Aktepe, şarkıcılar, mankenler ve diğer İnternet ünlüleri ile ortak yayımlar yaptı ve çeşitli televizyon programlarına da katılım gösterdi. Kariyeri boyunca Aktepe'nin davranışlarının bir kısmı eleştiriye tabi tutuldu ve bazı şahıs ve kurumlar tarafından hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Ocak 2021 itibarıyla Aktepe, YouTube kanalında 2,9 milyon, Instagram'da ise 5,7 milyon takipçiye sahiptir.

DANLA BİLİC NEDEN BİLİC KULLANIYOR?

Aktepe, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğdu. Çerkes asıllı olan Aktepe, İnternet'te kullanacağı ismi seçerken, adını sürekli Danla şeklinde yanlış yazmasından dolayı Danla olduğunu, Bilic kısmının ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'e hayranı olduğu için seçtiğini açıklamıştır.