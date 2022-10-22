Danla Bilic kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. YouTube videoları ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar sayesinde gündeme gelen Danla Bilic kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında, nereli? Danla Bilic sevgilisi kim? İşte detaylar...

Danla Bilic, makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Türk internet ünlüsüdür. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Danla Bilickimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Danla Bilickimdir? Danla Bilickaç yaşında, nereli? Danla Bilicbiyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DANLA BİLİC KİMDİR?

Asıl adı Neslihan Damla Aktepe'dir. Aktepe, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğdu. Çerkes asıllı olan Aktepe, İnternet'te kullanacağı ismi seçerken, adını sürekli Danla şeklinde yanlış yazmasından dolayı Danla olduğunu, Bilic kısmının ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'e hayranı olduğu için seçtiğini açıklamıştır.

Danla Bilic YouTube kanalını 2016 sonlarında açtı. Bu tarihlerde kanala yüklenmiş "Yeditepe Üniversitesi %50 Burslu Kız Makyajı" adlı video kanalın tanınmasını sağladı. 2017 yılında YouTube ve Twitter platformlarındaki takipçi sayısı büyük bir artış gösterdi. Ağustos 2017'de kanalındaki videoları çeken kameraman Sinan Binay ile kavga etti ve Binay işten ayrıldı. Bu dönemlerde Twitter'da az takipçisi varken yapmış olduğu ve kendisini bir trans birey gibi gösterdiği şakalar da tepki çekti. Kasım 2017'de Beyaz Show'a katıldı. Aralık 2017'de kanal kapanmış, kısa bir süre yeniden açıldıktan sonra kanalı yanlışlıkla kapatmış olduğunu Twitter'dan duyurmuştur. Aynı tarihlerde yayınladığı bir videoda "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle "Gençleri intihara teşvik ediyor" diye savcılığa şikayet edilen Aktepe hakkında savcılık soruşturma açmıştır.

Ödüller ve adaylıklar

2017 44. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Youtuber/Instagrammer Adaylık

2018 45. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Youtuber/Instagrammer Adaylık

2019 Denebunu Ödülleri 2019'un En İlham Veren Influencer'ı Kazandı

2020 2020 INFLOW Awards En İyi YouTube Influencer'ı Kazandı

2021 47. Altın Kelebek Ödülleri En İyi İnfluencer Kadın