Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafların ve videoların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelene Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamış ancak ilişkileri kısa sürmüştü. Bilic'in şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Arama motorlarında ise Danla Bilic ile Kadir Güneş sevgili mi? Danla Bilic sevgilisi kim? soruları araştırlıyor.

Danla Bilic ile Kadir Güneş sevgili mi? sorusu gündemde yerini aldı. Sevilen isimlerden biri olan Danla Bilic'in özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip edilirken son günlerde ortaya atılan iddiaların ardından Danla Bilic ile Kadir Güneş sevgili mi? Danla Bilic sevgilisi kim? soruları merak edildi. İşte detaylar...

DANLA BİLİC İLE KADİR GÜNEŞ SEVGİLİ Mİ?



Kubilay Aka ile yollarını ayıran sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yakın arkadaşı modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü. Birlikte görüntülenen ikili, herhangi bir açıklama yapmadı. Danla Bilic'in yakın arkadaşı modacı Gülnur Güneş'in erkek kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafı Gossip Pasta'nın Instagram hesabından paylaşılırken Bilic ve Güneş'ten aşk iddiasına bir açıklama gelmedi. Danla Bilic ile oyuncu Kubilay Aka geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir aşk yaşamıştı. İlişkisini arkadaşça bitiren Aka, yaptığı açıklamada "Denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda da fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti" demişti.