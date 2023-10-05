Geçtiğimiz yıllarda YouTube'da makyaj videoları ile ünlenen güzel isim Danla Bilic'in özel hayatı da sevenleri tarafından merak ediliyor. Doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Danla Bilic ile Çakal sevgili mi? Danla Bilic'in sevgilisi kim? soruları araştırıldı.

Danla Bilic ile Çakal sevgili mi? Danla Bilic'in sevgilisi kim?

Başarılı rap müziği yapan isim Çakal ile Danla Bilic'in ismi yan yana anılırken arama motorlarında Danla Bilic ile Çakal sevgili mi? Danla Bilic'in sevgilisi kim? soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

DANLA BİLİC İLE ÇAKAL SEVGİLİ Mİ?

Son olarak oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşayan Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şimdi de gönlünü rapçi Çakal'a kaptırdı. Dün akşam doğum gününü kutlayan Bilic, sevgilisiyle dudak dudağa poz vermeyi de ihmal etmedi.

"DİĞER YARIM"

Danla Bilic, dün akşam yeni yaşını yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı. Sevgilisini yalnız bırakmayan Çakal ise Danla Bilic ile çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayarak "İyi doğdun" notunu yazdı. Sevgilisinin paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Bilic ise "Teşekkür ederim diğer yarım" ifadelerini kullandı. Çift partinin ilerleyen dakikalarında da dudak dudağa poz vererek hesaplarından yayınladı.