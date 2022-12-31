Sosyal medya fenomeni olan Danla Bilic ile Cemal Can'ın O Ses Türkiye yılbaşı programına katılmasının ardından ekrandaki seyirciler arama motorlarında Danla Bilic Cemal Can sevgili mi? Danla Bilic sevgilisi kim? sorularına yanıt aradı.

O Ses Türkiye programında sahne alan Danla Bilic ile Cemal Can'ın performansı büyük ilgi gördü. Sosyal medya fenomeni olan ikilinin sahnesinin ardından Danla Bilic Cemal Can sevgili mi? Danla Bilic sevgilisi kim? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

DANLA BİLİC CEMAL CAN SEVGİLİ Mİ?

Danla Bilic ile Cemal Can uzun zamandır beri yakın arkadaş olduklarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.