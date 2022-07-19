Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararı! İstanbul Sözleşmesi hakkında Danıştay ne karar verdi?

Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararı merak ediliyor. İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesi uyarınca taraflardan herhangi biri bu sözleşmeyi feshedebilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu maddeyi uyguladı. 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Peki, İstanbul Sözleşmesi hakkında Danıştay ne karar verdi? İşte, Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararı haberimizde...

DANIŞTAY İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KARARI

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

İPTAL TALEP ETTİLER

Bu kararın ardından İstanbul Sözleşmesi'nin savunanlar tarafından Danıştay'a iptal istemiyle dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde görülen davanın duruşmasında Danıştay Savcısı, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararının iptali talebini yineledi.

DANIŞTAY KARARINI VERDİ

Danıştay ise İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle ilgili kararını verdi. Buna göre İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemi reddedildi.