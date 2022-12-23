Danıştay Başkanlığı zabıt katibi, mübaşir alımı ne zaman, şartları ne, kaç kişi alınacak?

Danıştay Başkanlığı bünyesinde farklı branşlarda personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar Danıştay başkanlığı personel alımı başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, Danıştay Başkanlığı 4/B personel alımı başvuru şartları neler? Danıştay Başkanlığı 4/B personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Danıştay Başkanlığı 4/B personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre Danıştay Başkanlığı bünyesinde farklı branşlarda görevlendirmek üzeri 4/B li daimipersonel alımı yapacağını duyurdu. İlanı başvurmak isteyen adaylar Danıştay Başkanlığı 4/B personel alımı başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, Danıştay Başkanlığı 4/B personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Danıştay Başkanlığı 4/B personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 4/B PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular 26.12.2022 Pazartesi günü Saat 00:01'de başlayacak olup, 04.01.2023 Çarşamba günü saat 23:59:59'da sona erecektir. Adaylar, ilana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir. Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecekti

DANIŞTAY HANGİ KADRO VE BRANŞARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Zabıt katibi

Mübaşir

Programcı

Personeli (Temizlik Hizmetlisi)

Destek Personeli (Şoför)

Destek Personeli (Aşçı)

Memur

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER NELER?

A)GENEL ŞARTLAR

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2)Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

3)2022-KPSS lisans ve 2022-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden Zabıt Kâtibi, Programcı, Mübaşir için en az 70 puan, Destek Personeli (Şoför, Aşçı, Garson, Temizlik Hizmetlisi) için en az 60 puan almış olmak.

4)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

NOT : Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir.

ÖZEL ŞARTLAR

1)Zabıt Kâtibi pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

a)Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir)

b)Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)

c)Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.

2)Mübaşir pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları; En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3)Programcı pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

a)Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası istenmeyecektir.)

b)Yukarıda sayılanlar dışında, diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olup Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası sahibi olmak. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar programcısı sertifikası istenmeyecektir.)

c)C Programlama, C++ Programlama, C# Programlama, Java Programlama dillerinden herhangi birini bilmek.

d)İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

e)Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

4)Destek Personeli pozisyonunda;

a)Temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaklar için başvuru şartları; En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b)Şoför olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

1)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2)(D) veya (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan düzenlemeler sonucu (D) ve (DE) sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olan adaylar da başvurabilir.)

c)Garson olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okullardan mezun olup, garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson bonservisine sahip olanlar ile "Garson" statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri zorunludur.)

d)Aşçı olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

c)Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle "Aşçı" statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

ADAYLADANBAŞVURU İSTENEN BELGELER NELER?

a)Zabıt Kâtibi pozisyonu için başvuran adaylardan, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Kamu Kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikası. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alanlar bu hususu resmi olarak belgelediğinde daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b)Programcı pozisyonu için başvuran adaylardan; Diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgelediğinde bilgisayar programcısı sertifikası istenmeyecektir.)

Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi. (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)

c)Garson pozisyonu için başvuran adaylardan, Garson bonservisi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesi veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge. (Garson bonservisine sahip olanlar ile "Garson" statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

d)Aşçılık pozisyonu için başvuran adaylardan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge veya ilgili branşa ilişkin sertifika ve Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğuna dair belge. (Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğuna dair belgeye ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle "Aşçı" statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)

e)Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.