'Daniska' ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Daniska" ne anlama gelir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"DANİSKA" NE ANLAMA GELİR?

A: En iyi

C: Dik yamaç

B: Kalin kumaş

D: Danca konuşan kişi

Cevap: