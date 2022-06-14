Danimarka-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Danimarka-Türkiye hangi kanalda canlı yayınlanacak? U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Danimarka ile U21 Milli Takım'ımız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Danimarka- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Danimarka- Türkiye hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

DANİMARKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Danimarka - Türkiye maçı 14 Haziran Salı 19:00'da yayınlanacak.

U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde iyi bir performans sergileyen Danimarka, geçtiğimiz hafta İskoçya karşısında aldığı 1 puanla grubu 2'nci sırada tamamlamayı garantiledi. Grupta sadece Belçika deplasmanında kaybeden Danimarka, son maçı da kazanarak play-off aşamasına geçmek istiyor.

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