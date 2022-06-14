Danimarka-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Danimarka-Türkiye hangi kanalda canlı yayınlanacak? U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile U21 Milli Takım'ımız kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Danimarka-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Danimarka-Türkiye hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Danimarka ile U21 Milli Takım'ımız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Danimarka- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Danimarka- Türkiye hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...
DANİMARKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Danimarka - Türkiye maçı 14 Haziran Salı 19:00'da yayınlanacak.
U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde iyi bir performans sergileyen Danimarka, geçtiğimiz hafta İskoçya karşısında aldığı 1 puanla grubu 2'nci sırada tamamlamayı garantiledi. Grupta sadece Belçika deplasmanında kaybeden Danimarka, son maçı da kazanarak play-off aşamasına geçmek istiyor.
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