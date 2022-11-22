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Danimarka - Tunus maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Kasım Danimarka - Tunus maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

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Danimarka - Tunus maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Kasım Danimarka - Tunus maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Danimarka - Tunus maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Danimarka - Tunus maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 22 Kasım Danimarka - Tunus maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Danimarka - Tunus maç özeti yayınlandı mı? Danimarka - Tunus maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

Danimarka - Tunus maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçta 0-0 eşitlik var. Maçın özetini izlemek isteyenler, Danimarka - Tunus maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 22 Kasım Danimarka - Tunus maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Danimarka - Tunus maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

Danimarka - Tunus, Dünya Kupası A grubu maçı 22 Kasım 2022 Salı günü yani bugün saat 16:00 'da başladı.

Danimarka - Tunus maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maçta 0-0 beraberlik devam ediyor.

Maçta 0-0 eşitlik var. Gol olduğunda detayları yazacağız.

İLK YARI SONUCU : DANİMARKA 0 - 0 TUNUS

Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.

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Maç, Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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